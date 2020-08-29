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Коронавирус в Крыму и ОРДЛО: в Минздраве рассказали о сотрудничестве со спецслужбами

Суббота, 29 августа 2020, 20:54
Коронавирус в Крыму и ОРДЛО: в Минздраве рассказали о сотрудничестве со спецслужбами

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Минздрав получает от спецслужб данные о реальной картине относительно вспышек Covid-19 и статистики заболеваемости оккупированных территориях Украины.

Источник: интервью Степанова для Радио Свобода

Детали: Минздрав не может доверять статистике, которую публикует оккупационная власть ОРДЛО и Крыма, поскольку она не соответствует реальной эпидемиологической ситуации.

При этом украинская власть принимает решение об ослаблении или усилении контроля на пунктах пропуска на границе с оккупированными территориями учитывая данные о реальном количестве больных. Такую информацию ведомству предоставляет разведка.

Прямая речь: "Мы используем различные источники информации относительно реального количества больных там (на оккупированных территориях - УП). В том числе мы используем (данные разведки - УП)... У нас же есть соответствующие спецслужбы, которые нам показывают ту или иную информацию: количество больных, вспышки, что там происходит".

Напомним: 26 августа Кабмин принял решение отменить ограничения на админгранице с оккупированным Крымом, который ввели в начале августа из-за пандемии коронавируса.

Темы: МинздравкоронавирусОРДЛОКрымоккупация
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