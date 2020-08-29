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Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні

Субота, 29 серпня 2020, 22:41
Фото: John Tlumacki, Globe Staff

У 25-річного жителя штату Невада підтвердили повторне зараження коронавірусом.

Джерело: CNN з посиланням на повідомлення групи вчених з університету і Лабораторії громадської охорони здоров'я Невади

Деталі: Вперше коронавірус виявили у американця у квітні, він скаржився на біль у горлі, кашель, головний біль, нудоту та діарею. Після 27 квітня стан пацієнта покращився, після чого два тести на коронавірус показали негативний результат. Протягом місяця він почувався добре.

Проте вже 31 травня чоловік знову звернувся до медиків по допомогу: в нього була лихоманка, головний біль, запаморочення, кашель, нудота й діарея. Хворого госпіталізували з підозрою на COVID-19 й надали кисневу підтримку. Генетичне дослідження обох зразків вірусу показало, що відбулося два різних зараження.

При повторному зараженні симптоми у хворого виявилися більш важкими.

Цей випадок став першим підтвердженим у США реінфікуванням коронавірусом. З огляду на нові дані, дослідники припустили, що люди можуть хворіти Covid-19 кілька разів.

Нагадаємо: Раніше дослідники з Гонконзького університету вже повідомляли про підтверджений випадок повторного зараження коронавірусом у Китаї.



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