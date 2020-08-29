Ученые США выявили первый случай повторного заражения Covid-19 в стране

У 25-летнего жителя штата Невада подтвердили повторное заражение коронавирусом.

Источник: CNN со ссылкой на сообщение группы ученых из университета и Лаборатории общественного здравоохранения Невады

Детали: Впервые коронавирус обнаружили у американца в апреле, он жаловался на боль в горле, кашель, головную боль, тошноту и диарею. После 27 апреля состояние пациента улучшилось, после чего два теста на коронавирус показали отрицательный результат. В течение месяца он чувствовал себя хорошо.

Однако уже 31 мая мужчина вновь обратился к медикам за помощью: у него была лихорадка, головная боль, головокружение, кашель, тошнота и диарея. Больного госпитализировали с подозрением на COVID-19 и оказали кислородную поддержку. Генетическое исследование обоих образцов вируса показало, что произошло два разных заражения.

При повторном заражении симптомы у больного оказались более тяжелыми.

Этот случай стал первым подтвержденным в США реинфицированием коронавирусом. Учитывая новые данные, исследователи предположили, что люди могут болеть Covid-19 несколько раз.

Напомним: Ранее исследователи из Гонконгского университета уже сообщали о подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом в Китае.