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Опозиція Білорусі вимагає відставки глави МВС

Субота, 29 серпня 2020, 23:40
Юрій Караєв

Білоруська опозиція закликала главу МВС Республіки Юрія Караєва подати у відставку.

Джерело: член президії Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова у відеозверненні

Деталі: Колесникова зазначила, що глава силового відомства Караєв взяв на себе відповідальність за те, що люди постраждали при розгоні мирних протестів. Тому представниця опозиції запропонувала йому обрати: відставка або явка з повинною.

Пряма мова: "Пан Караєв, 13 серпня ви в ефірі білоруського телебачення взяли на себе відповідальність за тих, кому дісталося. Смерть людей, насильство, безпрецедентна жорстокість і тортури мирного населення - ми все це бачили. Є численні факти і докази цих злочинів. Ми всі жахнулися від цих блюзнірських дій силовиків.

І якщо ви берете на себе відповідальність за ці події, у вас є два варіанти: ви або подаєте у відставку, або у вас повинна бути явка з повинною".

Деталі: Колесникова також звернулася до співробітників МВС, Генпрокуратури, Слідчого комітету і КДБ Республіки: "Закликаємо вас виконати свій обов'язок перед білоруським народом і вимагаємо розібратися з усіма злочинами. Ви повинні відновити справедливість".

Нагадаємо: У Мінську в рамках антиурядових протестів 29 серпня відбувся багатотисячний Жіночий марш солідарності.

19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися ввести санкції проти осіб, причетних до насильства, репресій і фальсифікації виборів в Білорусі. Список цих осіб поки складається.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

Теми: Білорусьопозиціямітинги


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