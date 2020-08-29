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Оппозиция Беларуси требует отставки главы МВД

Суббота, 29 августа 2020, 23:40
Оппозиция Беларуси требует отставки главы МВД
Юри1 Караев

Белорусская оппозиция призвала главу МВД республики Юрия Караева подать в отставку.

Источник: член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова в видеообращении

Детали: Колесникова отметила, что глава силового ведомства Караев взял на себя ответственность за то, что люди пострадали при разгоне мирных протестов. Поэтому представительница оппозиции предложила ему выбрать: отставка или явка с повинной

Прямая речь: "Господин Караев, 13 августа вы в эфире белорусского телевидения взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели. Есть многочисленные факты и доказательства этих преступлений. Мы все ужаснулись от этих кощунственных действий силовиков.

И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта: вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной".

Детали: Колесникова также обратилась к сотрудникам МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета и КГБ Республики: "Призываем вас исполнить свой долг перед белорусским народом и требуем разобраться со всеми преступлениями. Вы должны восстановить справедливость".

Напомним: В Минске в рамках антиправительственных протестов 29 августа состоялся многотысячный Женский марш солидарности.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьоппозициямитинги
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