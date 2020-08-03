Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Силовики затримали "київського терориста"

Понеділок, 3 серпня 2020, 14:53

Спецпризначенці затримали громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який захопив приміщення банку в центрі Києва і погрожував вибухівкою.

Джерело: Онлайн-трансляція

Деталі: Операцію по штурму проводили працівники "Альфи" спільно із поліцією. Карімова затримали під час спілкування його із представниками ЗМІ всередині банку.

Він представився "святим духом" і наказав арештувати усіх президентів у світі.

Наразі вибухотехніки вивчають, чи була у приміщенні вибухівка.

Читайте також: Заручники страху. Найгучніші терористичні акти в історії України

Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. 

Українська правда
Теми: Київтероризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Силовики затримали "київського терориста"

"Київський терорист" каже: якщо його вб’ють, то буде вибух – Геращенко

фото, відеоЧоловік захопив банк у центрі Києва і погрожує підірвати бізнес-центр

інфографіка Кличко за рейтингом обходить трьох найближчих кандидатів разом взятих

відеоМер Тернополя – владі про зупинку транспорту: Ви вирішили, що ви господарі? Ви – слуги

Суркіс заявив, що готовий продати "Динамо"

Усі новини...
Київ
"Терорист" у банку назвався "Святим духом"
"Київський терорист" каже: якщо його вб’ють, то буде вибух – Геращенко
Поліція опублікувала фото "київського терориста" і назвала прізвище
Останні новини
14:55
"Терорист" у банку назвався "Святим духом"
14:53
Силовики затримали "київського терориста"
14:53
У МВС не виключають "полтавського сценарію" щодо терориста в Києві
14:33
Небажані посилки з Китаю із невідомим насінням: що в них міститься, і в чому небезпека
14:29
У Суркісів спростовують повідомлення про їх причетність до виведення коштів з Приватбанку
14:04
"Київський терорист" каже: якщо його вб’ють, то буде вибух – Геращенко
14:01
фотоПоліція опублікувала фото "київського терориста" і назвала прізвище
13:47
В Естонії щонайменш 29 людей заразилися коронавірусом під час вечора у нічному клубі
13:36
Москві "замінували" 50 торгових центрів
13:22
Луцька міськрада відкинула жорсткий карантин і просить поліцію не кошмарити бізнес
Усі новини...