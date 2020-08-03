Силовики затримали "київського терориста"
Понеділок, 3 серпня 2020, 14:53
Спецпризначенці затримали громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який захопив приміщення банку в центрі Києва і погрожував вибухівкою.
Джерело: Онлайн-трансляція
Деталі: Операцію по штурму проводили працівники "Альфи" спільно із поліцією. Карімова затримали під час спілкування його із представниками ЗМІ всередині банку.
Він представився "святим духом" і наказав арештувати усіх президентів у світі.
Наразі вибухотехніки вивчають, чи була у приміщенні вибухівка.
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Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.
Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
Українська правда