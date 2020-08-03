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Силовики затримали "київського терориста"

Понеділок, 3 серпня 2020, 14:53
Силовики затримали київського терориста

Спецпризначенці затримали громадянина Узбекистану Сухроба Карімова, який захопив приміщення банку в центрі Києва і погрожував вибухівкою.

Джерело: Онлайн-трансляція, Facebook-сторінка заступника глави МВС Антона Геращенка, СБУ

Деталі: Операцію по штурму проводили працівники "Альфи" спільно із поліцією. Карімова затримали під час спілкування його із представниками ЗМІ всередині банку.

Він представився "святим духом" і наказав арештувати усіх президентів у світі.

Наразі вибухотехніки вивчають, чи була у приміщенні вибухівка.

Пряма мова Геращенко: "Терорист захоплений живим. Вибуху не сталося. На місці працюють вибухотехніки. Далі суд і тривале тюремне ув'язнення".

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Що було раніше: 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.

Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов. 

Українська правда

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Теми: Київтероризм
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