"Терорист" у банку назвався "Святим духом"

Журналісти змогли потрапити в захоплене відділення банку в центрі Києва і поговорити з "терористом", що мало назву "Святим духом".

Джерело: трансляція каналу "112 Україна"

Деталі: Поки поліція максимально стягувала сили в центр Києва, знімальна група ZIK потрапила у відділення банку і журналісти змогли задати питання "терористу". Чоловік спокійно продовжував палити і відповідав на запитання, задаючи тон розмові.

Він представився так: "Я – Святий Дух, Господь Бог".

Чоловік заявив, що він – резидент України і проживає тут "близько 5 років".

На питання, що в нього сталося, чоловік відповів: "А Вас усе влаштовує в житті?".

Пряма мова: "Та все не так, люди. Україна – це вільна країна, вільна держава, як і в принципі всі інші країни світу. Нещодавно у вас були вибори – ви вибрали "шута". Зеленський – це Машка, актор, блазень.



Він узяв на себе зобов'язання управляти країною, бути вірним, чесним, відданим сином країни і змінити життя українців на краще. За ці півтора року щось змінилося?

До нього були стільки президентів – хоч один президент щось змінив? Та їм плювати на народ! Вони до народу ставляться як до худоби.



Українці, маючи багату землю, їдуть за кордон, щоб отримати якісь гроші, щоб жити, щоб вижити.

Усі президенти (які були до цього – ред.) – вони маріонетки, блазні!

Не повинно бути жодного президента. Президенти – це зрадники. Який президент хоч раз заступився за хоч одного громадянина України?".

Інші подробиці. На запитання, яким тоді має бути управління, якщо немає президента, чоловік відповів: "Святий дух – загальносвітове: одна людина керує усім світом. Відповідно до закону Бога. Бог же – він один".

На думку зловмисника, багато релігій – це велика проблема людства, адже релігія, як і національність, – це інструмент управління свідомістю.

Він вирішив бути цією людиною, яка змінить ситуцаію в Україні, а далі в інших країнах "буде коїтися такий же хаос", адже "Україна – це мало".

"Київський терорист" Скрін-шот із трансляції

Пряма мова: "В першу чергу треба заарештувати всіх президентів, усіх політиків, усіх зрадників, суддів, прокурорів – усіх треба арештувати. Ввести спочатку військовий стан для того, щоб мати повне право заарештувати цих зрадників, негідників.

Я ввожу військовий стан. Я наказую усім генералам, маршалам, адміралам та іншим військовим на планеті Земля: заарештувати всіх президентів, заарештувати всіх політиків, зрадників.

Послухаються, куди вони подінуться. Вони ж хочуть жити, розвиватися і процвітати".

Передісторія:

3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку у бізнес-центрі "Леонардо" на вул. Богдана Хмельницького і погрожував вибухівкою. Згодом стало відомо, що це громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.

Близько 14:50 спецпризначенці затримали Карімова, коли той саме говорив на камеру.

Це вже щонайменше третій "терористичний" епізод в Україні за останні пару тижнів, про які повідомляли силовики. Йому передували захоплення пасажирів автобуса у заручники в Луцьку (зловмисник здався сам) та захоплення поліцейських у заручники на Полтавщині чоловіком, якого намагалися затримати за викрадення авто (останнього застрелили після 8 днів пошуку, він підірвався з власної гранатою).

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