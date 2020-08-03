У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС
Понеділок, 3 серпня 2020, 17:55
Затриманому у понеділок Сухробу Карімову, який захопив приміщення банку у Києві і погрожував "вибухівкою", у 10 років був посталений діагноз олігофренія.
Джерело: Facebook-сторінка заступника голови МВС Антона Геращенка
Пряма мова Геращенка: "Вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія".
Це діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років".
Деталі: Геращенко додав, що до 3 серпня Карімов вів спокійний спосіб життя і до кримінальної відповідальності не притягувався.
Передісторія:
- 3 серпня у Києві невідомий чоловік захопив приміщення банку і погрожує вибухівкою.
- Згодом стало відомо, що терористом, який захопив банк, виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов.
- За кілька годин спецпризначенці затримали Карімова під час штурму.
Українська правда