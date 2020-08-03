У "київського терориста" з 10 років олігофренія, вибухівку не знайшли - МВС

Затриманому у понеділок Сухробу Карімову, який захопив приміщення банку у Києві і погрожував "вибухівкою", у 10 років був посталений діагноз олігофренія.

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови МВС Антона Геращенка

Пряма мова Геращенка: "Вибухотехніки відпрацювали приміщення банку, яке захоплював терорист. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

За інформацією з батьківщини терориста - Узбекистану, Сухроб Карімов з 1998 року перебував на психоневрологічному обліку з діагнозом "Олігофренія".

Це діагноз був поставлений, коли йому було всього лише 10 років".

Деталі: Геращенко додав, що до 3 серпня Карімов вів спокійний спосіб життя і до кримінальної відповідальності не притягувався.

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