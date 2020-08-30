Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За час пандемії в Чернівецькій області COVID-19 виявили у понад 10 000 людей

Неділя, 30 серпня 2020, 00:17

Станом на 29 серпня, загальна чисельність інфікованих коронавірусом людей в Чернівецькій області перевищила 10 000.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: 29 серпня в області зафіксували 148 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 31 пацієнт.

 

Пряма мова: "Із початку епідемії коронавірусу у Чернівецькій області 8% від усіх хворих складають діти. Відсоток невеликий, проте за останні два тижні кількість недужих на COVID-19 дітей зросла утричі".

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно


Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні

Відео, фотоУ Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Крим переходить у режим економії води – спочатку Сімферополь та Бахчисарай

фотоАзаров: Помер колишній віце-прем'єр України

У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу

Усі новини...
коронавірус
Мер Коломиї повідомив про джерело спалаху коронавірусу в місті
Коронавірус у Криму й ОРДЛО: у МОЗ розповіли про співпрацю зі спецслужбами
Міністр охорони здоров’я Молдови заразилася коронавірусом
Останні новини
00:17
За час пандемії у Чернівецькій області COVID-19 виявили у понад 10 000 людей
23:59
У "Слузі народу" допускають кадрові ротації у кількох міністерствах
23:40
відеоОпозиція Білорусі вимагає відставки глави МВС
23:16
Суд арештував шістьох підозрюваних в обстрілі автобуса на Харківщині
22:53
Мер Коломиї повідомив про джерело спалаху коронавірусу в місті
22:41
Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні
21:58
Винищувачі США перехопили російські військові літаки поблизу Аляски
21:19
Відео, фотоУ Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками
20:54
відеоКоронавірус у Криму й ОРДЛО: у МОЗ розповіли про співпрацю зі спецслужбами
20:49
Міністр охорони здоров’я Молдови заразилася коронавірусом
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!