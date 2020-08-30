За время пандемии в Черновицкой области COVID-19 обнаружили у более 10 000 человек
Воскресенье, 30 августа 2020, 00:17
По состоянию на 29 августа, общая численность инфицированных коронавирусом людей в Черновицкой области превысила 10 000.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook
Детали: 29 августа в области зафиксировали 148 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели в этот день 31 пациент.
Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".
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