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Збройні формування Росії на Донбасі продовжують вести обстріли та проводити інженерні роботи

Неділя, 30 серпня 2020, 07:02
Збройні формування Росії на Донбасі продовжують вести обстріли та проводити інженерні роботи

Минулої доби на Донбасі зафіксовано факт ведення інженерних робіт в бік позицій української армії.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "29 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення досягнутих домовленостей. Так, вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого. Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби, 30 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед військових України бойових втрат і поранень немає.

Теми: ООСвійнаРосіяДонбасПутін
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