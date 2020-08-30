Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Збройні формування Росії на Донбасі продовжують вести обстріли та проводити інженерні роботи

Неділя, 30 серпня 2020, 07:02

Минулої доби на Донбасі зафіксовано факт ведення інженерних робіт в бік позицій української армії.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "29 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення досягнутих домовленостей. Так, вранці зі сторони тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік наших позицій поблизу населеного пункту Водяне. А по обіді, російсько-окупаційні війська здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцевого. Постріли були провокативними, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було".

Деталі: Від початку поточної доби, 30 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Серед військових України бойових втрат і поранень немає.

Теми: ООСвійнаРосіяДонбасПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Науковці США виявили перший випадок повторного зараження Covid-19 в країні

Відео, фотоУ Мінську пройшов Жіночий марш солідарності, відбулись сутички з силовиками

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Крим переходить у режим економії води – спочатку Сімферополь та Бахчисарай

фотоАзаров: Помер колишній віце-прем'єр України

У НАТО пояснили Лукашенку, навіщо у Балтійському регіоні розгорнули сили Альянсу

Усі новини...
ООС
Війна на Донбасі: у штабі розповіли про обстріл на Донеччині
ООС: Обстрілів з боку противника не зафіксовано
Розвідка: Бойовики на Донбасі несуть небойові втрати і під час перемир’я
Останні новини
08:12
У Держдепі США розкрили деталі розмови Помпео із Зеленським
08:00
Головні новини суботи і ночі: повторне зараження COVID-19, підвищення мінімальної зарплати
07:02
Збройні формування Росії на Донбасі продовжують вести обстріли та проводити інженерні роботи
06:07
Держдеп прокоментував заяву Путіна про затримання найманців "Вагнера" у Білорусі
04:54
У Білорусі затримали координатора страйкому державного університету
04:04
ФотоПротестувальники проти карантинних обмежень штурмували Рейхстаг
02:21
У світовому антирейтингу COVID-19 Україна вже на 12-му місці
01:23
SpaceX запустить в один день відразу дві ракети
00:17
За час пандемії в Чернівецькій області COVID-19 виявили у понад 10 000 людей
23:59
У "Слузі народу" допускають кадрові ротації у кількох міністерствах
Усі новини...