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Вооруженные формирования России на Донбассе продолжают вести обстрелы и проводить инженерные работы

Воскресенье, 30 августа 2020, 07:02

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано инженерные работы в сторону позиций украинской армии.

Источник: штаб ООС

Дословно: "29 августа со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения достигнутых договоренностей. Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда, российско-оккупационные войска осуществили неприцельно выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцев. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".


Детали: С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди военных Украине боевых потерь и ранений нет.

Темы: ООСвойнаРосcияДонбассПутин


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