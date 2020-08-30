Вооруженные формирования России на Донбассе продолжают вести обстрелы и проводить инженерные работы

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано инженерные работы в сторону позиций украинской армии.

Источник: штаб ООС

Дословно: "29 августа со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 2 нарушения достигнутых договоренностей. Так, утром со стороны временно неподконтрольной Ужовка противник проводил инженерные работы в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Водяное. А после обеда, российско-оккупационные войска осуществили неприцельно выстрелы из стрелкового оружия неподалеку Зайцев. Выстрелы были провокационными, поэтому огонь наши воины не раскрывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было".



Детали: С начала текущих суток, 30 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений сохранялась тишина, обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Среди военных Украине боевых потерь и ранений нет.