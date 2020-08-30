У центр Мінська стягнули спецтехніку й автозаки, площу Незалежності огородили

30 серпня, у день народження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки та автозаків.

Джерело: TUT.BY, Новая газета

Деталі: Площа Незалежності, на якій 30 серпня має відбутися чергова акція протесту, обнесена металевою огорожею. Поруч знаходиться спецтехніка, зокрема, водомети.

Повідомляється, що доступ на площу Незалежності перекритий, також влада перекрила міст для пішоходів у бік Московської площі.

Військові встановлюють турнікети по периметру стели.

Довідково: Олександр Лукашенко народився 30 серпня 1954 року. У неділю він святкує свій 66-й день народження.

На площади Независимости в Минске автозаки, водометы и много заборов.



Лукашенко готовится к 66-му дню рождения.https://t.co/DVwH81zlQW



Видео: @tutby pic.twitter.com/rBEa5TTWoG — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 30, 2020

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Нагадаємо: У Мінську в межах антиурядових протестів 29 серпня відбувся кількатисячний Жіночий марш солідарності.

У Білорусі з 9 серпня щодня тривають масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі. Список цих осіб наразі укладається.