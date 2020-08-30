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В центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, площадь Независимости огородили

Воскресенье, 30 августа 2020, 12:15

В центр столицы Беларуси в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков.

Источник: TUT.BY, Новая газета

Детали: Площадь Независимости, на которой 30 августа должна состояться очередная акция протеста, обнесена металлической оградой. Рядом находится спецтехника, в частности, водометы.

Сообщается, что доступ на площадь Независимости перекрыт, также власти перекрыли мост для пешеходов в сторону Московской площади.

Военные устанавливают турникеты по периметру стелы.

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Напомним: В Минске в рамках антиправительственных протестов 29 августа состоялся многотысячный Женский марш солидарности.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

Темы: Беларусьмитинги


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