В центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, площадь Независимости огородили
В центр столицы Беларуси в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков.
Источник: TUT.BY, Новая газета
Детали: Площадь Независимости, на которой 30 августа должна состояться очередная акция протеста, обнесена металлической оградой. Рядом находится спецтехника, в частности, водометы.
Сообщается, что доступ на площадь Независимости перекрыт, также власти перекрыли мост для пешеходов в сторону Московской площади.
Военные устанавливают турникеты по периметру стелы.
На площади Независимости в Минске автозаки, водометы и много заборов.— Новая Газета (@novaya_gazeta) August 30, 2020
Лукашенко готовится к 66-му дню рождения.https://t.co/DVwH81zlQW
Видео: @tutby pic.twitter.com/rBEa5TTWoG
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Напомним: В Минске в рамках антиправительственных протестов 29 августа состоялся многотысячный Женский марш солидарности.
В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.
19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.