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В МЗС нагадали світові про насильницькі зникнення в окупованому Криму та на Донбасі

Неділя, 30 серпня 2020, 12:34

В МЗС України закликали міжнароду спільноту не залишати поза увагою долю людей, які були викрадені або зникли безвісти в окупованому Росією Криму та на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву Міністерство закордонних справ України оприлюднило до міжнародного дня жертв насильницьких зникнень 

В МЗС зазначають, що зараз Прокуратура АРК та міста Севастополь здійснює процесуальне керівництво у 115 кримінальних провадженнях за 117 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

"У переважній більшості випадків були виявлені факти, що свідчать про причетність до зникнень російської окупаційної влади. Зафіксовано випадки залякувань родичів зниклих, свідків, а також відсутність ефективного розслідування.

Як і в загальній картині переслідувань незгодних з політикою Москви, серед жертв насильницьких зникнень в окупованому Криму більшість становлять кримські татари", - зазначає МЗС.

У повідомленні нагадують про викраденого та вбитого в березні 2014 року Решата Аметова; Ервіна Ібрагімова, члена регіонального Меджлісу Бахчисарая та виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар, який відкрито висловлювася проти окупації - після викрадення 24 травня 2016 року, його доля досі невідома.  

В обох випадках правозахисники звинувачують окупаційну владу у відсутності ефективного розслідування.

Міністертво нагадує, що з приводу насильницьких зникнень в окупованому Криму Україна у 2017 році подала до Міжнародного суду ООН позов проти РФ у справі про порушення російською стороною Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Світова спільнота має тримати такі порушення з боку Росії як держави-окупанта у фокусі своєї постійної уваги та посилювати тиск на РФ у всіх випадках насильницьких зникнень", - наголошують у повідомленні.

Теми: окупаціяМЗСКримДонбас


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