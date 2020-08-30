Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В МИД напомнили миру о насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму и на Донбассе

Воскресенье, 30 августа 2020, 12:34

В МИД Украины призвали международное сообщество не оставлять без внимания судьбу людей, которые были похищены или пропали без вести в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Министерство иностранных дел Украины обнародовало к международному дню жертв насильственных исчезновений

В МИД отмечают, что сейчас Прокуратура АРК и Севастополя осуществляет процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования.

Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары", - отмечает МИД.

В сообщении напоминают о похищенного и убитого в марта 2014 Решата Аметова; Эрвина Ибрагимова, члена регионального Меджлиса Бахчисарая и исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, который открыто вісказівался против оккупации - после похищения 24 мая 2016, его судьба до сих пор неизвестна.

В обоих случаях правозащитники обвиняют оккупационные власти в отсутствии эффективного расследования.

Министертво напоминает, что по поводу насильственных исчезновений в оккупированном Крыму Украина в 2017 году подала в Международный суд ООН иск против РФ по делу о нарушении российской стороной Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - отмечается в сообщении.

Темы: оккупацияМИДКрымДонбасс


powered by lun.ua
Главное сегодня

Видео, фотоВ центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, площадь Независимости огородили

Еще одна страна подтвердила случай повторного заражения Covid-19

картаЗа прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса – в Киеве

инфографикаКоронавирус: в Украине снова более 2 тысяч заражений и 35 летальных исходов

В Госдепе США раскрыли детали разговора Помпео с Зеленским

Госдеп прокомментировал заявление Путина о задержании наемников "Вагнера" ​​в Беларуси

Все новости...
оккупация
Коронавирус в Крыму и ОРДЛО: в Минздраве рассказали о сотрудничестве со спецслужбами
Крым переходит в режим экономии воды – сначала Симферополь и Бахчисарай
В оккупированном Крыму произошла авария на газопроводе
Последние новости
12:34
В МИД напомнили миру о насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму и на Донбассе
12:15
Видео, фотоВ центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, площадь Независимости огородили
11:55
Индия отказалась участвовать в российских учениях "Кавказ-2020"
11:36
Лоу-кост Eurowings ввел услугу запрета покупки соседнего кресла
11:17
Еще одна страна подтвердила случай повторного заражения Covid-19
10:39
У еще одного нардепа подтвердили COVID-19
10:29
В Черногории проходят парламентские и местные выборы
10:17
Шмыгаль: ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч
10:09
В Украине в ближайшие дни сохранится жаркая погода
09:45
картаЗа прошедшие сутки больше всего смертей от коронавируса – в Киеве
Все новости...