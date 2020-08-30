В МИД напомнили миру о насильственных исчезновениях в оккупированном Крыму и на Донбассе

В МИД Украины призвали международное сообщество не оставлять без внимания судьбу людей, которые были похищены или пропали без вести в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление Министерство иностранных дел Украины обнародовало к международному дню жертв насильственных исчезновений

В МИД отмечают, что сейчас Прокуратура АРК и Севастополя осуществляет процессуальное руководство в 115 уголовных производствах по 117 фактам насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей.

"В подавляющем большинстве случаев были выявлены факты, свидетельствующие о причастности к исчезновениям российской оккупационной власти. Зафиксированы случаи запугивания родственников пропавших, свидетелей, а также отсутствие эффективного расследования.

Как и в общей картине преследований несогласных с политикой Москвы, среди жертв насильственных исчезновений в оккупированном Крыму большинство составляют крымские татары", - отмечает МИД.

В сообщении напоминают о похищенного и убитого в марта 2014 Решата Аметова; Эрвина Ибрагимова, члена регионального Меджлиса Бахчисарая и исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, который открыто вісказівался против оккупации - после похищения 24 мая 2016, его судьба до сих пор неизвестна.

В обоих случаях правозащитники обвиняют оккупационные власти в отсутствии эффективного расследования.

Министертво напоминает, что по поводу насильственных исчезновений в оккупированном Крыму Украина в 2017 году подала в Международный суд ООН иск против РФ по делу о нарушении российской стороной Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - отмечается в сообщении.