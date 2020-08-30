Лукашенко найближчим часом приїде до Москви говорити з Путіним

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, провів чергову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним в межах якої погодив свій візит до Москви.

Джерело: повідомлення на сайті президента Росії

Деталі: Відзначається, що під час телефонної розмови "Путін тепло привітав" Лукашенка з днем ​​народження.

Дослівно: "Підтверджено обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках. Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві".

Нагадаємо: