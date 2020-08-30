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Лукашенко найближчим часом приїде до Москви говорити з Путіним

Неділя, 30 серпня 2020, 12:50

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, провів чергову телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним в межах якої погодив свій візит до Москви.

Джерело: повідомлення на сайті президента Росії

Деталі: Відзначається, що під час телефонної розмови "Путін тепло привітав" Лукашенка з днем ​​народження.

Дослівно: "Підтверджено обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідного співробітництва в усіх напрямках. Домовлено в найближчі тижні провести зустріч в Москві".

Нагадаємо:

  • Олександр Лукашенко народився 30 серпня 1954 року. У неділю він святкує свій 66-й день народження.
  • У день народження Лукашенка в центр Мінська стягнули спецтехніку й автозаки, а площу Незалежності огородили.
  • У Білорусі з 9 серпня щодня тривають масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.
  • 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі.

Українська правда
Теми: ПутінЛукашенкоБілорусьРосія


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