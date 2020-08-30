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Лукашенко в ближайшее время приедет в Москву говорить с Путиным

Воскресенье, 30 августа 2020, 12:50

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, провел очередной телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках которого согласовал свой визит в Москву.

Источник: сообщение на сайте президента России

Детали: Отмечается, что во время телефонного разговора "Путин тепло поздравил" Лукашенко с днем рождения.

Дословно: "Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве".

Напомним:

  • Александр Лукашенко родился 30 августа 1954 года. В воскресенье он празднует свой 66-й день рождения.
  • В день рождения Лукашенко в центр Минска стянули спецтехнику и автозаки, а площадь Независимости огородили.
  • 19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.
  • В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Темы: ПутинЛукашенкоБеларусьРосcия


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