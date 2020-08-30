Лукашенко в ближайшее время приедет в Москву говорить с Путиным

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, провел очередной телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках которого согласовал свой визит в Москву.

Источник: сообщение на сайте президента России

Детали: Отмечается, что во время телефонного разговора "Путин тепло поздравил" Лукашенко с днем рождения.

Дословно: "Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве".

Напомним: