Тихановська бажає почати діалог з владою Білорусі – глава МЗС Фінляндії

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська хоче почати діалог з владою своєї країни, зокрема, з Олександром Лукашенком, що виконує обов'язки президента Білорусі.

Джерело: міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, якого цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Тихановська попросила мене про підтримку початку діалогу з владою Білорусі, і держави Європейського Союзу підтвердили свою готовність підтримати такий діалог".

Деталі: Про деталі спілкування з Тихановською Хаавісто розповів у неділю на прес-конференції в Талліні.

Він зазначив, що прибув до Естонії з Вільнюса, де у суботу, 29 серпня, зустрічався з литовським колегою Лінасом Лінкявічусом і Тихановською.

В інтерв'ю, яке Хаавісто дав того ж дня фінському порталу Yle, він також зазначив, що "головною метою опозиції (Білорусі - УП) є започаткування діалогу з Олександром Лукашенком і його адміністрацією і проведення мирних переговорів про те, яких змін потребує Білорусь".

Він висловив упевненість, що представники опозиції не спрямовані проти Росії, а також додав, що у ЄС сподіваються на швидке просування діалогу: "Можливим посередником могло б стати ОБСЄ. Нинішній голова ОБСЄ Албанія і наступна за нею Швеція запропонували відправити високопоставлену делегацію до Мінська, щоб сприяти діалогу між урядом і опозицією".

Нагадаємо: 30 серпня, у день народження Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки та автозаків.

У Білорусі з 9 серпня щодня тривають масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі. Список цих осіб наразі укладається.