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Тихановская хочет начать диалог с властями Беларуси – глава МИД Финляндии

Воскресенье, 30 августа 2020, 14:17
Тихановская хочет начать диалог с властями Беларуси – глава МИД Финляндии
фото: TUT.BY

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская хочет начать диалог с властями своей страны, в частности, с Александром Лукашенко, исполняющим обязанности президента Беларуси.

Источник: министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, которого цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Тихановская попросила меня о поддержке начала диалога с властями Беларуси, и государства Европейского союза подтвердили свою готовность поддержать такой диалог".

Детали: Об общении с Тихановской Хаависто рассказал в воскресенье на пресс-конференции в Таллине.

Он отметил, что прибыл в Эстонию из Вильнюса, где в субботу, 29 августа, встречался с литовским коллегой Линасом Линкявичусом и Тихановской.

В интервью, которое Хаависто дал в тот же день финскому порталу Yle, он также отметил, что "главной целью оппозиции (Беларуси - УП) является начало диалога с Александром Лукашенко и его администрацией и проведение мирных переговоров о том, в каких изменениях нуждается Беларусь".

Он выразил уверенность, что представители оппозиции не направлены против России, а также добавил, что в ЕС надеются на быстрое продвижение диалога: "Возможным посредником могло бы стать ОБСЕ. Нынешний председатель ОБСЕ Албания и следующая за ней Швеция предложили отправить высокопоставленную делегацию в Минск, чтобы способствовать диалогу между правительством и оппозицией".

Напомним: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

19 августа лидеры ЕС на саммите договорились ввести санкции против лиц, причастных к насилию, репрессиям и фальсификации выборов в Беларуси. Список этих лиц пока составляется.

Темы: БеларусьоппозицияЛукашенко
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