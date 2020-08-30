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Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички

Неділя, 30 серпня 2020, 14:51
Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички
фото: Вадим Замировський, TUT.BY

З різних куточків Мінська в центр міста рухаються колони протестувальників, які збираються провести черговий антиурядовий мітинг. Силовики намагаються перешкодити проведенню акції.

Джерело: TUT.BY у Телеграм та Twitter

На одній з центральних вулиць Мінська люди зайняли проїжджу частину, їх з двох сторін заблокували силовики.

Але незабаром інші учасники акції зайшли з боку Жовтневої площі, і вже міліціонери опинилися в оточенні.

У район КДБ приїхали водомети і автомобілі для розгону людей. Техніка поїхала на натовп, силовики спробували затримати кількох протестувальників, сталася бійка.

На якийсь час люди змогли прорвати кордон, але силовики незабаром його відновили. На даний момент у районі Мінського ГУМу заблоковані кілька тисяч осіб.

На проспекті Незалежності силовики вишикувалися в ланцюги. З обох сторін від них зібралися протестувальники, які кричать "Йди!".

Проспект Незалежності
Проспект Незалежності
Проспект Незалежності
Проспект Незалежності
 

На проспекті Незалежності біля парку Челюскінців біля колони з біло-червоно-білими прапорами сталася сутичка з ОМОН. Люди в чорному вибігли з автозаку і забрали величезний біло-червоно-білий прапор. Затримали як мінімум одну людину.

Нагадаємо: 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, виконуючого обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингиЛукашенко
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