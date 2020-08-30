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Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почались сутички

Воскресенье, 30 августа 2020, 14:51
фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Люди большими группами сходятся в центр Минска, начались столкновения

С разных уголков Минска в центр города движутся колонны протестующих, которые собираются провести очередной антиправительственный митинг. Силовики пытаются помешать проведению акции.

Источник: TUT.BY в Телеграм и Twitter

На одной из центральных улиц Минска люди заняли проезжую часть, их с двух сторон заблокировали силовики. Но вскоре другие участники акции зашли со стороны Октябрьской площади, и уже милиционеры оказались в окружении.

В район КГБ приехали водометы и автомобили для разгона людей. Техника поехала на толпу, силовики попытались задержать нескольких протестующих, произошла потасовка.

На какое-то время люди смогли прорвать кордон, но силовики вскоре его восстановили. На данный момент а районе минского ГУМа заблокированы несколько тысяч человек.

На проспекте Независимости силовики выстроились в цепочки. С обеих сторон от них собрались протестующие, которые кричат "Уходи!".

 
Вид на проспект Независимости
Проспект Независимости
Проспект Независимости
 

На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержали как минимум одного человека.

Напомним: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков чтобы помешать людям провести очередную акцию протеста.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенко


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