Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почались сутички

Люди большими группами сходятся в центр Минска, начались столкновения

С разных уголков Минска в центр города движутся колонны протестующих, которые собираются провести очередной антиправительственный митинг. Силовики пытаются помешать проведению акции.

Источник: TUT.BY в Телеграм и Twitter

На одной из центральных улиц Минска люди заняли проезжую часть, их с двух сторон заблокировали силовики. Но вскоре другие участники акции зашли со стороны Октябрьской площади, и уже милиционеры оказались в окружении.

В район КГБ приехали водометы и автомобили для разгона людей. Техника поехала на толпу, силовики попытались задержать нескольких протестующих, произошла потасовка.

Напротив КГБ остановился микроавтобус. Люди в штатском попытались задержать нескольких парней — произошла потасовка. Протестующие пытались отбить ребят, стали раскачивать микроавтобус с криками "Выпускай!" и "Провокация".стороны. pic.twitter.com/3Po1xZYuIn — TUT.BY (@tutby) August 30, 2020

На какое-то время люди смогли прорвать кордон, но силовики вскоре его восстановили. На данный момент а районе минского ГУМа заблокированы несколько тысяч человек.

На проспекте Независимости силовики выстроились в цепочки. С обеих сторон от них собрались протестующие, которые кричат "Уходи!".

Вид на проспект Независимости

Проспект Независимости

На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержали как минимум одного человека.

На проспекте Независимости у парка Челюскинцев у колонны с бело-красно-белыми флагами произошла стычка с ОМОН. Люди в черном выбежали из автозака и забрали огромный бело-красно-белый флаг. Задержан как минимум один человек. pic.twitter.com/F2f8Iqr0Ar — TUT.BY (@tutby) August 30, 2020

Напомним: 30 августа, в день рождения Александра Лукашенко, исполняющего обязанности президента Беларуси, в центр Минска в район площади Независимости власть стянула несколько колонн спецтехники и автозаков чтобы помешать людям провести очередную акцию протеста.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.