Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Індії повідомили про найбільшу в світі кількість заражень COVID-19 за добу

Неділя, 30 серпня 2020, 15:55
В Індії повідомили про найбільшу в світі кількість заражень COVID-19 за добу
Фото: Atul Loke, TIME

Влада Індії повідомила про виявлення понад 78 тисяч нових заражень за добу в країні. Таким чином країна встановила рекорд із добового приросту нових інфікувань коронавірусом у світі.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Індії

Деталі: МОЗ Індії у неділю, 30 серпня, повідомило, що за останні 24 години було зареєстровано 78 761 новий випадок зараження коронавірусом. Це - новий світовий рекорд з кількості випадків зараження протягом однієї доби COVID-19 в одній країні з початку пандемії.

Індія - третя країна у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом. Перше і друге місце у списку займають США і Бразилія відповідно.

Експерти припускають, що навіть оприлюднені цифри занижені, оскільки в Індії спостерігається велика кількість незареєстрованих випадків зараження через замалу кількість тестувань.

Раніше найбільший добовий приріст інфікувань коронавірусом був зафіксований у США, 17 липня влада країни повідомила про 77 638 заражень.

Нагадаємо: Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.

Теми: Індіякоронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Індія
Індія обжене економіки Японії, ФРН та США найближчі півстоліття - Goldman
В України знову з'явився посол у Бразилії
В Indian Oil очікують, що на Росію припаде 30% імпорту нафти цьогоріч
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: