В Індії повідомили про найбільшу в світі кількість заражень COVID-19 за добу

Влада Індії повідомила про виявлення понад 78 тисяч нових заражень за добу в країні. Таким чином країна встановила рекорд із добового приросту нових інфікувань коронавірусом у світі.

Джерело: Deutsche Welle з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Індії

Деталі: МОЗ Індії у неділю, 30 серпня, повідомило, що за останні 24 години було зареєстровано 78 761 новий випадок зараження коронавірусом. Це - новий світовий рекорд з кількості випадків зараження протягом однієї доби COVID-19 в одній країні з початку пандемії.

Індія - третя країна у світі за кількістю підтверджених випадків зараження коронавірусом. Перше і друге місце у списку займають США і Бразилія відповідно.

Експерти припускають, що навіть оприлюднені цифри занижені, оскільки в Індії спостерігається велика кількість незареєстрованих випадків зараження через замалу кількість тестувань.

Раніше найбільший добовий приріст інфікувань коронавірусом був зафіксований у США, 17 липня влада країни повідомила про 77 638 заражень.

Нагадаємо: Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.