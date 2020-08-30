Коронавірус: в Україні знову більше 2 тисяч заражень та 35 летальних випадків

Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: На Харківщині – найбільше серед усіх регіонів нових випадків коронавірусу – 198, при цьому в області померли четверо заражених.

Другою за кількістю випадків є Львівщина, там зафіксували ще 188 хворих та три летальних випадки.

173 зараження виявили на Одещині, при цьому протягом минулої доби смертей від Covid-19 там не було.

У Києві – 109 нових випадків, хвороба забрала життя 9 жителів столиці.

Зазначається, що загалом за минулу добу одужали 596 хворих.