Коронавірус: в Україні знову більше 2 тисяч заражень та 35 летальних випадків
Протягом суботи, 29 серпня, в Україні виявили ще 2096 випадків Covid-19, 35 людей померли.
Джерело: дані РНБО
Деталі: На Харківщині – найбільше серед усіх регіонів нових випадків коронавірусу – 198, при цьому в області померли четверо заражених.
Другою за кількістю випадків є Львівщина, там зафіксували ще 188 хворих та три летальних випадки.
173 зараження виявили на Одещині, при цьому протягом минулої доби смертей від Covid-19 там не було.
У Києві – 109 нових випадків, хвороба забрала життя 9 жителів столиці.
Зазначається, що загалом за минулу добу одужали 596 хворих.
Кількість інфікованих з початку пандемії склала на ранок неділі 119 074 особи, видужали - 56 734, померли з початку пандемії від Covid-19 2 527 осіб. Зараз в Україні Covid-19 хворіють 59 813 людей.
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Нагадаємо:
- 28 серпня в Україні було зафіксовано 2481 випадок коронавірусу, 41 хворий помер і 1055 – одужали.
- Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.