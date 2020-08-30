В Индии сообщили о наибольшем в мире количестве заражений COVID-19 за сутки

Власти Индии сообщили об обнаружении более 78 тысяч новых заражений за сутки в стране. Таким образом страна установила рекорд по суточному приросту новых инфицирований коронавирусом в мире.

Источник: Deutsche Welle со ссылкой на Министерство здравоохранения Индии

Детали: Минздрав Индии в воскресенье, 30 августа, сообщил, что за последние 24 часа было зарегистрировано 78 761 новый случай заражения коронавирусом. Это-новый мировой рекорд по количеству случаев заражения в течение одних суток COVID-19 в одной стране с начала пандемии.

Индия - третья страна в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Первое и второе место в списке занимают США и Бразилия соответственно.

Эксперты предполагают, что даже обнародованные цифры занижены, поскольку в Индии наблюдается большое количество незарегистрированных случаев заражения из-за малого количества тестирований.

Ранее наибольший суточный прирост заражений коронавирусом был зафиксирован в США, 17 июля власти страны сообщили про 77 638 заражений.

Напомним: в течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.