Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб

Неділя, 30 серпня 2020, 17:24
На протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб

Щонайменше 125 осіб затримали у неділю на акціях протесту у Мінську.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформаційне агентство БЕЛТА, про це повідомила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Станом на 16:00 у Мінську затримано 125 громадян, щодо яких відкрито адміністративні провадження за участь у несанкціонованих масових заходах", - повідомила вона. 

Санкції за цією статтею передбачають штраф або адмінстративний арешт. 

Нагадаємо, у Мінську та низці інших міст Білорусі проходять багатотисячні акції протесту. 

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, сьогодні на "Марш миру і незалежності" у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

Теми: Білорусьакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: