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На протестах у Мінську затримали вже щонайменше 125 осіб

Неділя, 30 серпня 2020, 17:24

Щонайменше 125 осіб затримали у неділю на акціях протесту у Мінську.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на державне інформаційне агентство БЕЛТА, про це повідомила речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

"Станом на 16:00 у Мінську затримано 125 громадян, щодо яких відкрито адміністративні провадження за участь у несанкціонованих масових заходах", - повідомила вона. 

Санкції за цією статтею передбачають штраф або адмінстративний арешт. 

Нагадаємо, у Мінську та низці інших міст Білорусі проходять багатотисячні акції протесту. 

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, сьогодні на "Марш миру і незалежності" у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

Теми: Білорусьакції


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