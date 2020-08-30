На протестах в Минске задержали уже как минимум 125 человек

По меньшей мере уже 125 человек задержали сегодня на акциях протеста в Минске.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на государственное информационное агентство БЕЛТА, об этом сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

"По состоянию на 16:00 в Минске задержаны 125 граждан, в отношении которых открыто административные производства за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - сообщила она.

Санкции по этой статье предусматривают штраф или админстративный арест.

Чемоданова добавила, что правоохранители проводят "необходимые меры для поддержания порядка и общественной безопасности", при этом "задействована спецтехника и спецсредства по назначению".

Напомним, в Минске и ряде других городов Беларуси проходят многотысячные акции протеста.

По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, сегодня на "Марш мира и независимости" в Минске пришли более 200 тысяч человек - больше, чем на первую массовую демонстрацию, которую назвали крупнейшей в истории независимой Беларуси.