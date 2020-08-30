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У центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

Неділя, 30 серпня 2020, 16:18
У центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ
Tut.by

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності" в неділю прийшло більше людей, ніж на першу масову акцію, коли було 220 тисяч людей.

Джерело: Радіо Свобода, Tut.by

 
Tut.by

Деталі: Як передає кореспондент Радіо Свобода, мітингувальники підійшли до стели "Мінськ – місто-герой". Вони кричали: "Іди геть! Ми йдемо на день народження!". Стелу оточили озброєні військові.

Частина колони протестувальників попрямувала до Палацу Незалежності.

Тим часом силовики посилюють охорону резиденції Лукашенка в Палаці Незалежності. Проспект Перемоги перекритий ОМОНом і спецтехнікою.

 
Tut.by

Як пише Tut.by, в бік Палацу Незалежності проїхала колонна важкої техніки, імовірно – БТР-80.

Силовики, які перебувають біля Палацу Незалежності, підняли щити в бойову стійку. Тут помічені внутрішні війська, ОМОН, є військова техніка, в тому числі водомети, автозаки.

 
Tut.by

Протестувальники підійшли до кордону і скандують "Скільки коштує совість?".

Люди біля Палацу Незалежності скандують: "Нам не платять!", "На вас чекає трибунал!", "Нас більшість!", "Вийди порахуй", "Ми подаруємо Лукашенку найкращий автозак".

Присутні запалили ліхтарики телефонів і свічки й кричать: "Саша, задувай!".

Люди принесли іграшкові автозаки і вертольоти, капці, кульки з написами, плакати, квіти, вони все це склали на асфальті.

Раніше біля огорожі Палацу залишили чорну труну, на якій лежали квіти. Люди також принесли великого картонного таргана.

 

Силовики оголошували про незаконний масовий захід і говорили, щоб люди йшли додому через "можливі несприятливі явища у вигляді дощу".

До Палацу Незалежності стягнули мінімум 10 одиниць важкої бойової техніки, імовірно БТР-80.

 

Як передає Радіо Свобода, пізніше більшість людей від Палацу Незалежності почали рух назад до стели, але тисячі людей все ще залишаються біля кордону силовиків.

Що передувало: 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, виконуючого обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

Українська правда

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Теми: Білорусьакції
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