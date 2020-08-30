Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

Неділя, 30 серпня 2020, 16:18
Tut.by

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності" в неділю прийшло більше людей, ніж на першу масову акцію, коли було 220 тисяч людей.

Джерело: Радіо Свобода, Tut.by

 
Tut.by

Деталі: Як передає кореспондент Радіо Свобода, мітингувальники підійшли до стели "Мінськ – місто-герой". Поруч зі стелою деякі зупиняються на галявинах, деякі вже зайшли за стелу, голови колони не видно. Люди кричать: "Іди геть! Ми йдемо на день народження!". Стелу оточили озброєні військові.

Частина колони протестувальників попрямувала до Палацу Незалежності.

Тим часом силовики посилюють охорону резиденції Лукашенка в Палаці Незалежності. Проспект Перемоги перекритий ОМОНом і спецтехнікою.

 
Tut.by

Як пише Tut.by, в бік Палацу Незалежності проїхала колонна важкої техніки, імовірно – БТР-80.

Силовики, які перебувають біля Палацу Незалежності, підняли щити в бойову стійку. Тут помічені внутрішні війська, ОМОН, є військова техніка, в тому числі водомети, автозаки.

 
Tut.by

Протестувальники підійшли до кордону і скандують "Скільки коштує совість?".

Що передувало: 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, виконуючого обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.

Українська правда
Теми: Білорусьакції


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

фото, відеоЛюди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички

Лукашенко найближчим часом приїде до Москви говорити з Путіним

Відео, фотоУ центр Мінська стягнули спецтехніку й автозаки, площу Незалежності огородили

Ще одна країна підтвердила випадок повторного зараження Covid-19

мапаМинулої доби найбільше смертей від коронавірусу – у Києві

Усі новини...
Білорусь
Люди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички
Тихановська бажає почати діалог з владою Білорусі – глава МЗС Фінляндії
Лукашенко найближчим часом приїде до Москви говорити з Путіним
Останні новини
17:24
На протестах у Мінську затримали вже щонайменш 125 осіб
17:15
На Прикарпатті розгорнули додаткових шість лікарень для пацієнтів з COVID-19
17:03
Під посольством Білорусі у Києві відзначили "День народження диктатора"
16:46
Стартап Ілона Маска показав роботу нейроінтерфейсу на свині
16:18
фото, відеоУ центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ
15:55
В Індії повідомили про найбільшу в світі кількість заражень COVID-19 за добу
15:26
Мер Івано-Франківська проти "червоної" зони в місті
15:09
У Франції затримали військового за підозрою у шпигунстві на користь Росії
15:04
Шмигаль про орієнтири у вугільній галузі: беззбитковість підприємств, європейські умови, безпека праці
14:51
фото, відеоЛюди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!