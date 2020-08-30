У центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності" в неділю прийшло більше людей, ніж на першу масову акцію, коли було 220 тисяч людей.

Джерело: Радіо Свобода, Tut.by

Tut.by

Деталі: Як передає кореспондент Радіо Свобода, мітингувальники підійшли до стели "Мінськ – місто-герой". Поруч зі стелою деякі зупиняються на галявинах, деякі вже зайшли за стелу, голови колони не видно. Люди кричать: "Іди геть! Ми йдемо на день народження!". Стелу оточили озброєні військові.

Частина колони протестувальників попрямувала до Палацу Незалежності.

Тим часом силовики посилюють охорону резиденції Лукашенка в Палаці Незалежності. Проспект Перемоги перекритий ОМОНом і спецтехнікою.

Tut.by

Як пише Tut.by, в бік Палацу Незалежності проїхала колонна важкої техніки, імовірно – БТР-80.

Силовики, які перебувають біля Палацу Незалежності, підняли щити в бойову стійку. Тут помічені внутрішні війська, ОМОН, є військова техніка, в тому числі водомети, автозаки.

Tut.by

Протестувальники підійшли до кордону і скандують "Скільки коштує совість?".

Що передувало: 30 серпня, в день народження Олександра Лукашенка, виконуючого обов'язки президента Білорусі, в центр Мінська в район площі Незалежності влада стягнула кілька колон спецтехніки і автозаків, щоб перешкодити людям провести чергову акцію протесту.

Пізніше в центрі Мінська сталися сутички.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.