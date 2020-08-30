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В Одессе сорвали ЛГБТ-марш: 16 задержанных, пострадали полицейские

Воскресенье, 30 августа 2020, 18:17
В Одессе сорвали ЛГБТ-марш: 16 задержанных, пострадали полицейские
Думская

В Одессе проведение Марша равенства закончилось дракой между представителями ЛГБТ-сообщества и националистами.

Источник: "Думская", полиция Одесской области

 
Думская

Детали: Фестиваль "Одесса-Прайд 2020" проходил на Приморском бульваре, куда пришли и представители организации "Традиция и порядок". Будучи противниками марша, они начали оскорблять собравшихся нецензурной лексикой, в результате чего между двумя группами возникла потасовка.

Кто-то из присутствующих применил слезоточивый газ, несмотря на присутствие правоохранителей, которые охраняли ЛГБТ-марш. Пока полицейским удалось развести враждующих по разные стороны Думской площади, в толпе возникло несколько драк, в том числе с участием правоохранителей.

По данным издания, один полицейский получил серьезное ранение, и его с места происшествия увезла "скорая".

В то же время, полиция Одесской области сообщает, что в Приморский отдел полиции с Думской площади доставили шестнадцать нарушителей общественного порядка.

 

Дословно полиция: "Во время акции в поддержку квир-культуры группа их противников в толпе распылили газ и забросала людей яйцами. В результате неправомерных действий молодых людей в медицинское учреждение доставили двух полицейских.

 

Сейчас у всех правонарушителей в территориальном отделе полиции отбирают объяснения. В отношении них будут составлены протоколы по статьям 173 (Мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины".

Украинская правда

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Темы: ЛГБТОдессаполиция
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