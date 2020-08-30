Влада Білорусі заявила, що протестувальники погрожують чиновникам і пошкодили авто міліції

Слідчий комітет Білорусі розслідує кримінальні справи за фактами погроз стосовно посадових осіб, депутатів, суддів та членів виборчих комісій.

Джерело: Слідчий комітет Білорусі, прессекретар МВС країни Ольга Чемоданова в Telegram

Дослівно СК: "Слідчим комітетом розслідуються кримінальні справи за фактами погроз стосовно посадових осіб, які виконують службові обов'язки, депутатів, суддів, членів виборчих комісій, вчителів та інших осіб з метою перешкоджання їхній законній діяльності і примусу до зміни характеру цієї діяльності.

Громадяни отримують повідомлення, де описуються криваві сюжети розправи над близькими, в тому числі над дітьми, подружжям і батьками у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

В даний час зареєстровано понад 150 подібних випадків по всій країні. Тільки за останні два дні порушено понад десяти кримінальних справ за цими фактами, а з початку серпня – близько п'ятдесяти".

Деталі: Як заявили в СК, 28 серпня в Мінську невідомі пошкодили особистий автомобіль депутата Палати представників, "висловлюючи таким чином помсту за її політичні погляди і позицію".

Напередодні на адресу депутата нібито надходили погрози застосування насильства, пошкодження майна, а також численні образи в месенджерах.

За даними фактами УСК по місту Мінську порушено кримінальні справи за ч.1 ст.218 (умисне пошкодження майна, що призвело до заподіяння шкоди у значному розмірі) та ч.1 ст.366 (погроза щодо посадової особи, яка виконує службові обов'язки) Кримінального кодексу.

У СК заявили, що є й інші випадки навмисного пошкодження особистого майна, транспорту депутатів, а також членів виборчих комісій і співробітників правоохоронних структур, і по кожному з таких випадків проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб підозрюваних.

Там також заявили, що в Telegram є ряд чатів білоруських міст зі схожою назвою "... для життя", де нерідко розміщуються неправдиві відомості, образи, фотографії та інші особисті відомості керівників місцевих органів влади, співробітників органів внутрішніх справ, суддів, членів виборчих комісій та інших осіб. Як відзначили в СК, по кожному з таких випадків буде дано правову оцінку діям причетних осіб.

Разом з тим, прессекретар МВС країни Ольга Чемоданова повідомила, що 30 серпня близько 14.40 біля площі Незалежності в Мінську "натовп людей накинувся на службовий автомобіль міліції і пошкодив його".

Дослівно: "За допомогою підручних предметів зловмисники розбили лобове скло, а також пошкодили бічні частини машини. Зараз троє людей затримані і доставлені до Ленінського РУВС столиці.

Серед затриманих – тренер з футболу, 1986 року народження; учасник фанатського руху відомого футбольного клубу, 1993 року народження. Обидва неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності. Ще про одного відомо, що він раніше судимий і також неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності, 1978 року народження. Всі зазначені – жителі Мінська. Один із затриманих перебував у стані алкогольного сп'яніння.

За даним фактом проводиться перевірка, встановлюються інші причетні особи. Діям затриманих буде дана правова оцінка".

Що передувало: 30 серпня у Мінську та низці інших міст Білорусі пройшли багатотисячні акції протесту.

За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на "Марш миру і незалежності" у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі.

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка.