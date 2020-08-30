Власти Беларуси заявили, что протестующие угрожают чиновникам и повредили авто милиции

Следственный комитет Беларуси расследует уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, депутатов, судей и членов избирательных комиссий.

Источник: Следственный комитет Беларуси, пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова в Telegram

Дословно СК: "Следственным комитетом расследуются уголовные дела по фактам угроз в отношении должностных лиц, выполняющих служебные обязанности, депутатов, судей, членов избирательных комиссий, учителей и иных лиц в целях воспрепятствования их законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности.

Граждане получают сообщения, где описываются кровавые сюжеты расправы над близкими, в том числе над детьми, супругами и родителями в связи с исполнением служебных обязанностей.

В настоящее время зарегистрировано более 150 подобных случаев по всей стране. Только за последние два дня возбуждено более десяти уголовных дел по данным фактам, а с начала августа – порядка пятидесяти".

Детали: Как заявили в СК, 28 августа в Минске неизвестные повредили личный автомобиль депутата Палаты представителей, "выражая таким образом месть за ее политические взгляды и позицию".

Накануне в адрес депутата якобы поступали угрозы применения насилия, повреждения имущества, а также многочисленные оскорбления в мессенджерах.

По данным фактам УСК по городу Минску возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.218 (умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в значительном размере) и ч.1 ст.366 (угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности) Уголовного кодекса.

В СК заявили, что имеются и иные случаи умышленного повреждения личного имущества, транспорта депутатов, а также членов избирательных комиссий и сотрудников правоохранительных структур, и по каждому из таких случаев проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление личностей подозреваемых.

Там также заявили, что в Telegram есть ряд чатов белорусских городов со схожим названием "… для жизни", где нередко размещаются ложные сведения, оскорбления, фотографии и иные личные сведения руководителей местных органов власти, сотрудников органов внутренних дел, судей, членов избирательных комиссий и иных лиц.

Как отметили в СК, по каждому из таких случаев будет дана правовая оценка действиям причастных лиц.

В то же время, пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что 30 августа около 14.40 возле площади Независимости в Минске "толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его".

Дословно: "С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы.

Среди задержанных – тренер по футболу, 1986 года рождения; участник фанатского движения известного футбольного клуба, 1993 года рождения. Оба неоднократно привлекались к административной ответственности. Еще об одном известно, что он ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности, 1978 года рождения. Все указанные - жители Минска. Один из задержанных находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка".

Что предшествовало: 30 августа в Минске и ряде других городов Беларуси прошли многотысячные акции протеста.

По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на "Марш мира и независимости" в Минске пришли более 200 тысяч человек - больше, чем на первую массовую демонстрацию, которую назвали крупнейшей в истории независимой Беларуси.

В Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко.