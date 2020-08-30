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США закликали РФ не призивати кримчан до своєї армії

Неділя, 30 серпня 2020, 22:28
США закликали РФ не призивати кримчан до своєї армії

Посольство США в Україні закликає Росію припинити призов мешканців анексованого Криму до російських збройних сил.

Джерело: заява посольства у Facebook

Дослівно: "У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи у Криму, звільнити українців, яких вона протиправно ув'язнила, щоб помститися за мирне інакомислення, та припинити кампанію призову кримчан до російських збройних сил".

Що передувало: Раніше у неділю в МЗС України закликали міжнародну спільноту не залишати поза увагою долю людей, які були викрадені або зникли безвісти в окупованому Росією Криму та на Донбасі.

Українська правда

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Теми: СШАКримРосія
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