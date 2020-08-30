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США просят РФ не призывать крымчан в свою армию

Воскресенье, 30 августа 2020, 22:28

Посольство США в Украине призывает Россию прекратить призыв жителей аннексированного Крыма в российских вооруженных сил.

Источник: заявление посольства в Facebook

Дословно: "В Международный день жертв насильственных исчезновений мы призываем Россию прекратить посягательства на основные свободы в Крыму, освободить украинцев, которых она противоправно заключила, чтобы отомстить за мирное инакомыслие, и прекратить кампанию призыва крымчан в российские вооруженные силы".

Что предшествовало: Раньше в воскресенье в МИД Украины призвали международное сообщество не оставлять без внимания судьбу людей, которые были похищены или пропали без вести в оккупированном Россией Крыму и на Донбассе.

Украинская правда
Темы: СШАКрымРосcия


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