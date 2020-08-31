Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За добу число хворих на COVID-19 зросло на 220 тисяч: в Індії найбільше

Понеділок, 31 серпня 2020, 04:39

30 серпня у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, у Бразилії – 15 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Перу – 7,7 тисяч та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.

Цього ж дня померли 4182 особи, у яких діагностували COVID-19.

Загалом у світі зафіксували 25,3 мільйони випадків інфікування. Наразі вилікувались 17,7 мільйонів, померли – 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 мільйонів випадків.

 
Знімок екрану

Читайте також: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко: Вибори проведуть навіть у червоній зоні, якщо не буде надзвичайного стану

Поліція: Замовникам підпалу авто "Схем" було вигідно створити напруження

ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

фото, відеоВ Одесі зірвали ЛГБТ-марш: 16 затриманих, постраждали поліцейські

фото, відео, оновленоУ центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

фото, відеоЛюди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички

Усі новини...
коронавірус
У Китаї підтвердили, що COVID-19 може поширюватись через каналізацію
На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу
Ляшко: Вибори проведуть навіть у червоній зоні, якщо не буде надзвичайного стану
Останні новини
04:39
За добу число хворих на COVID-19 зросло на 220 тисяч: в Індії найбільше
03:41
ВідеоSpaceX перенесла запуск супутників Starlink, але відправила ракету Falcon-9
02:49
Для госпіталізації достатньо ІФА-тесту на COVID-19 – Степанов
01:57
Останній день літа буде спекотним, місцями +35
01:15
У Китаї підтвердили, що COVID-19 може поширюватись через каналізацію
00:29
На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу
23:25
Напад на автобус під Харковом: 16 підозрюваних арештували до виборів
23:07
Ляшко: Вибори проведуть навіть у червоній зоні, якщо не буде надзвичайного стану
22:44
В Україні думають відновити виробництво вакцин – Степанов
22:28
США закликали РФ не призивати кримчан до своєї армії
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!