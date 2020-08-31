Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За добу число хворих на COVID-19 зросло на 220 тисяч: в Індії найбільше

Понеділок, 31 серпня 2020, 04:39
За добу число хворих на COVID-19 зросло на 220 тисяч: в Індії найбільше

30 серпня у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, у Бразилії – 15 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Перу – 7,7 тисяч та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.

Цього ж дня померли 4182 особи, у яких діагностували COVID-19.

Загалом у світі зафіксували 25,3 мільйони випадків інфікування. Наразі вилікувались 17,7 мільйонів, померли – 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 мільйонів випадків.

 
Знімок екрану

Читайте також: Динаміка поширення COVID-19 в Україні та світі

COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Нагадаємо: 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: