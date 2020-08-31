За добу число хворих на COVID-19 зросло на 220 тисяч: в Індії найбільше

30 серпня у світі виявили більше 220 тисяч хворих на коронавірус, зокрема в Індії майже 80 тисяч випадків.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: У США зареєстрували майже 40 тисяч випадків зараження, у Бразилії – 15 тисяч, у Колумбії – 8 тисяч, у Перу – 7,7 тисяч та трохи більше 7 тисяч в Аргентині.

Цього ж дня померли 4182 особи, у яких діагностували COVID-19.

Загалом у світі зафіксували 25,3 мільйони випадків інфікування. Наразі вилікувались 17,7 мільйонів, померли – 850 тисяч. Активними залишаються 6,8 мільйонів випадків.

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