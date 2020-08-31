За сутки больных COVID-19 стало больше на 220 тысяч: в Индии больше всего
Понедельник, 31 августа 2020, 04:39
30 августа, в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В США зарегистрировали почти 40 тысяч случаев заражения, в Бразилии – 15 тысяч, в Колумбии – 8 тысяч, в Перу – 7,7 тысяч и чуть больше 7 тысяч в Аргентине.
В этот же день умерли 4182 человека, у которых диагностировали COVID-19.
Всего в мире зафиксировали 25,3 миллиона случаев инфицирования. Сейчас вылечились 17,7 миллионов, умерло – 850 тысяч. Активными остаются 6,8 тысяч случаев.
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Напомним:
- В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.
Украинская правда