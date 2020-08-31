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За сутки число больных COVID-19 выросло на 220 тысяч: в Индии больше всего

Понедельник, 31 августа 2020, 04:39
За сутки число больных COVID-19 выросло на 220 тысяч: в Индии больше всего

30 августа, в мире обнаружили более 220 тысяч больных коронавирусом, в частности в Индии почти 80 тысяч случаев.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В США зарегистрировали почти 40 тысяч случаев заражения, в Бразилии – 15 тысяч, в Колумбии – 8 тысяч, в Перу – 7,7 тысяч и чуть больше 7 тысяч в Аргентине.

В этот же день умерли 4182 человека, у которых диагностировали COVID-19.

Всего в мире зафиксировали 25,3 миллиона случаев инфицирования. Сейчас вылечились 17,7 миллионов, умерло – 850 тысяч. Активными остаются 6,8 тысяч случаев.

 
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Напомним: 

  • В течение субботы, 29 августа, в Украине обнаружили еще 2096 случаев Covid-19, 35 человек умерли.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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