Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ворог стріляв та мінував місцевість біля Мар’їнки – ООС

Понеділок, 31 серпня 2020, 07:26

30 серпня російські найманці поблизу Мар’їнки здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та за допомогою ручного протитанкового гранатомету дистанційно замінували місцевость однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Крім того, на Приазов’ї, зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер". Наші військові змогли подавити канали управління та навігації коптера, заблокувавши радіосигнал. 

"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", – заявили у штабі. 

Від початку поточної доби, 31 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ляшко: Вибори проведуть навіть у червоній зоні, якщо не буде надзвичайного стану

Поліція: Замовникам підпалу авто "Схем" було вигідно створити напруження

ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

фото, відеоВ Одесі зірвали ЛГБТ-марш: 16 затриманих, постраждали поліцейські

фото, відео, оновленоУ центрі Мінська більше 200 тисяч людей – ЗМІ

фото, відеоЛюди великими групами сходяться до центру Мінська, почалися сутички

Усі новини...
ООС
Збройні формування Росії на Донбасі продовжують вести обстріли та проводити інженерні роботи
Війна на Донбасі: у штабі розповіли про обстріл на Донеччині
ООС: Обстрілів з боку противника не зафіксовано
Останні новини
07:26
Ворог стріляв та мінував місцевість біля Мар’їнки – ООС
06:33
Трамп вважає, що зупинити насильство в США можна лише силою
05:43
Противникам карантину заборонили встановлювати табір у Берліні
04:39
За добу число хворих на COVID-19 зросло на 220 тисяч: в Індії найбільше
03:41
ВідеоSpaceX перенесла запуск супутників Starlink, але відправила ракету Falcon-9
02:49
Для госпіталізації достатньо ІФА-тесту на COVID-19 – Степанов
01:57
Останній день літа буде спекотним, місцями +35
01:15
У Китаї підтвердили, що COVID-19 може поширюватись через каналізацію
00:29
На Буковині не зменшуються темпи поширення коронавірусу
23:25
Напад на автобус під Харковом: 16 підозрюваних арештували до виборів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!