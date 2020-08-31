Ворог стріляв та мінував місцевість біля Мар’їнки – ООС

30 серпня російські найманці поблизу Мар’їнки здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та за допомогою ручного протитанкового гранатомету дистанційно замінували місцевость однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Крім того, на Приазов’ї, зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер". Наші військові змогли подавити канали управління та навігації коптера, заблокувавши радіосигнал.

"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 31 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.