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Ворог стріляв та мінував місцевість біля Мар’їнки – ООС

Понеділок, 31 серпня 2020, 07:26
Ворог стріляв та мінував місцевість біля Мар’їнки – ООС

30 серпня російські найманці поблизу Мар’їнки здійснили декілька пострілів зі стрілецької зброї та за допомогою ручного протитанкового гранатомету дистанційно замінували місцевость однією протипіхотною міною ПОМ-2.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Крім того, на Приазов’ї, зафіксовано проліт ворожого БПЛА типу "квардокоптер". Наші військові змогли подавити канали управління та навігації коптера, заблокувавши радіосигнал. 

"Загалом, за минулу добу, українські військовослужбовці зафіксували 2 ворожі порушення проголошеного режиму припинення вогню. Усі ці провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", – заявили у штабі. 

Від початку поточної доби, 31 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша. 

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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