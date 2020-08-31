Враг стрелял и минировал местность возле Марьинки – ООС

30 августа российские наемники вблизи Марьинки совершили несколько выстрелов из стрелкового оружия и с помощью ручного противотанкового гранатомета дистанционно заминировали местность одной противопехотной миной ПОМ-2.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: Кроме того, на Приазовье, зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "квардокоптер". Наши военные смогли подавить каналы управления и навигации коптера, заблокировав радиосигнал.

"В целом, за прошедшие сутки, украинские военнослужащие зафиксировали 2 враждебные нарушения провозглашенного режима прекращения огня. Все эти провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", – заявили в штабе.

С начала текущих суток, 31 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина.