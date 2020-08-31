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Аваков назвав заяви Фокіна в Мінську провокацією

Понеділок, 31 серпня 2020, 10:59
Аваков назвав заяви Фокіна в Мінську провокацією

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що висловлювання у ЗМІ першого заступника голови української делегації у Тимчасовій контактній групі по Донбасу Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу не відповідають національним інтересам.

Джерело: Аваков, якого цитує пресслужба МВС, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам`ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат".

Деталі: В свою чергу спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.

Пряма мова: "Повна амністія. Є військовий злочин, який ні в одній державі світу не підлягає амністії. Це реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом".

Чому це важливо: Заступник глави української делегації на Тристоронньої контактній групі по Донбасу, перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив буквально наступне: "Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу ". Його слова викликали великий резонанс і засудження з боку патріотично налаштованих українців.

Українська правда

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Теми: Мінські угодиДонбас
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