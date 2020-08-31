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Аваков назвал заявления Фокина в Минске провокацией

Понедельник, 31 августа 2020, 10:59

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что высказывания в СМИ первого заместителя главы украинской делегации во Временной контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всего Донбасса не отвечают национальным интересам.

Источник: Аваков, которого цитирует пресс-служба МВД, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ Фокина о всеобщей амнистии и особом статусе для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат".

Детали: В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что Украина вряд ли сможет идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников.

Прямая речь: "Полная амнистия. Есть военное преступление, которое ни в одном государстве мира не подлежит амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, и я думаю, что Украина тут вряд ли может идти своим отдельным путем"

Украинская правда
Темы: Минские соглашенияДонбасс


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