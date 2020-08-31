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Лукашенко визнав, що в Білорусі "дещо авторитарна" система

Понеділок, 31 серпня 2020, 12:09
БелТА

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко, торкаючись роботи судів і суспільного життя, заявив, що в країні необхідно побудувати систему, яка б не була зав'язана на президенті.

Джерело: Лукашенко на робочій зустрічі з головою Верховного суду РБ Валентином Сукалом, цитує держінформагентство БелТА.

Деталі: Лукашенко визнав, що "зараз дуже багато розмов про те, що треба якимось чином перевлаштувати суспільно-політичну систему в Білорусі, змінити ситуацію в країні". Він сказав, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі, і попросив голову Верховного суду підключитися до цієї роботи.

Пряма мова: "... я вважаю, що, незважаючи на те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте, президент оберігає і охороняє суди. Але це особистісний момент, а треба зробити так, щоб працювала система, яка не зав'язана на особистості, в тому числі Лукашенкові.

Тому, я думаю, в новій Конституції ми гідно відобразимо систему устрою наших судів, виходячи з нашого з вами досвіду роботи за останню чверть століття. Але відповідально: вносьте пропозицію - розпишіться за цю пропозицію".

Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня щодня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років.
  • ЦВК республіки визнало вибори дійсними, Верховний суд РБ відмовив трьом екскандидатам у президенти в задоволенні скарг за результатами виборів, хоча було представлено тисячі документів, які підтверджують систематичні порушення, допущені від початку кампанії і до дня голосування.
  • Силовики продовжують свавілля проти білорусів: затримано близько 7 тисяч осіб. За різними даними під час акцій протесту загинуло від 4 до 6 людей. 
  • 30 серпня у Мінську та низці інших міст Білорусі пройшли багатотисячні акції протесту. 
  • За оцінкою кореспондента білоруської служби Радіо Свобода, на "Марш миру і незалежності" у Мінську прийшли понад 200 тисяч людей, більше, ніж на першу масову демонстрацію, яку назвали найбільшою в історії незалежної Білорусі. Силовики затримали не менше 140 людей.

Теми: БілорусьЛукашенко


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