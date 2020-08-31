Лукашенко визнав, що в Білорусі "дещо авторитарна" система

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко, торкаючись роботи судів і суспільного життя, заявив, що в країні необхідно побудувати систему, яка б не була зав'язана на президенті.

Джерело: Лукашенко на робочій зустрічі з головою Верховного суду РБ Валентином Сукалом, цитує держінформагентство БелТА.

Деталі: Лукашенко визнав, що "зараз дуже багато розмов про те, що треба якимось чином перевлаштувати суспільно-політичну систему в Білорусі, змінити ситуацію в країні". Він сказав, що зараз йде робота вже над третім варіантом Конституції Білорусі, і попросив голову Верховного суду підключитися до цієї роботи.

Пряма мова: "... я вважаю, що, незважаючи на те, що у нас дещо авторитарна система устрою суспільного життя, проте, президент оберігає і охороняє суди. Але це особистісний момент, а треба зробити так, щоб працювала система, яка не зав'язана на особистості, в тому числі Лукашенкові.

Тому, я думаю, в новій Конституції ми гідно відобразимо систему устрою наших судів, виходячи з нашого з вами досвіду роботи за останню чверть століття. Але відповідально: вносьте пропозицію - розпишіться за цю пропозицію".

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