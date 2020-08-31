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Лукашенко признал, что в Беларуси "несколько авторитарная" система

Понедельник, 31 августа 2020, 12:09
Лукашенко признал, что в Беларуси несколько авторитарная система
БелТА

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко, касаясь работы судов и общественной жизни, заявил, что в стране нужно выстроить систему, которая бы не была завязана на президенте.

Источник: Лукашенко на рабочей встрече с председателем Верховного суда РБ Валентином Сукало, цитирует госинформагентство БелТА

Детали: Лукашенко признал, что "сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить общественно-политическую систему в Беларуси, изменить ситуацию в стране. Он сказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе.

Прямая речь: "…я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко.

Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение".

Предыстория:

  • После президентских выборов в Беларуси с 9 августа ежедневно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.
  • ЦИК республики признало выборы действительными, Верховный суд РБ отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов, хотя были представлены тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные с начала кампании и в день голосования.
  • Силовики продолжают беспредел против белорусов: задержаны около 7000 человек. По разным данным во время акций протеста погибли от 4 до 6 человек.
  • 30 августа в Минске и ряде других городов Беларуси прошли многотысячные акции протеста.
  • По оценке корреспондента белорусской службы Радио Свобода, на "Марш мира и независимости" в Минске пришли более 200 000 человек: больше, чем на первую массовую демонстрацию, которую назвали крупнейшей в истории независимой Беларуси. Силовики задержали не менее 140 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашенко
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