Франковск продлил летние каникулы для школьников
В связи с тем, что Ивано-Франковск попал в "красную" зону из-за показателей заболевания на коронавирус, городские власти продлила для детей летние каникулы до 11 сентября.
Источник: городской голова Руслан Марцинкив на брифинге 31 августа
Прямая речь: "Мы объявляем каникулы в школах. Мы продолжаем. С 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение".
Детали: Городские власти Франковска собираются обжаловать постановление Кабмина, которым Франковск внесли в "красную" зону, в Окружном административном суде Киева.
Марцинкив считает субъективными критерии отнесения регионов к определенной зоне. В частности, заполненность коек.
Мэр города сообщил, что в больницах Ивано-Франковска находятся больные с Ивано-Франковской и других областей.
Предыстория:
- Ранее мэр Ивано-Франковска назвал отнесения города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призвал граждан проявить свою позицию.
- 27 августа утвердили новые зоны эпидемической опасности распространения COVID-19. Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области отнесли к "красной зоне".