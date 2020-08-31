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Франковск продлил летние каникулы для школьников

Понедельник, 31 августа 2020, 12:43

В связи с тем, что Ивано-Франковск попал в "красную" зону из-за показателей заболевания на коронавирус, городские власти продлила для детей летние каникулы до 11 сентября.

Источник: городской голова Руслан Марцинкив на брифинге 31 августа

Прямая речь: "Мы объявляем каникулы в школах. Мы продолжаем. С 1 по 11 сентября будут каникулы, а не дистанционное обучение".

Детали: Городские власти Франковска собираются обжаловать постановление Кабмина, которым Франковск внесли в "красную" зону, в Окружном административном суде Киева.

Марцинкив считает субъективными критерии отнесения регионов к определенной зоне. В частности, заполненность коек.

Мэр города сообщил, что в больницах Ивано-Франковска находятся больные с Ивано-Франковской и других областей.

Предыстория:

  • Ранее мэр Ивано-Франковска назвал отнесения города к "красной" зоне политически мотивированным решением и призвал граждан проявить свою позицию.

Алена Мазуренко, УП
Темы: Ивано-ФранковсккоронавирусCovid-2019дети


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