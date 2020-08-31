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"Динамо" дізналося суперника у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Понеділок, 31 серпня 2020, 13:14

У третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів київське "Динамо" зустрінеться з АЗ з Нідерландів.

Такі результати жеребкування, що пройшло у понеділок 31 серпня у швейцарському Ньоні.

У "шляху представників Ліг" "Динамо" було серед "сіяних" команд разом з "Бенфікою" та "Гентом". Серед "несіяних" були ПАОК (Греція), "Рапід" (Відень, Австрія) та АЗ (Нідерланди)

Нагадаємо, що 3 кваліфікаційний раунд буде складатися лише з одного матчу. Переможець поєдинку пройде до плей-офф раунду Ліги Чемпіонів, а команда, що поступилася буде грати в плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи.

Матчі 3 раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів пройдуть 15-16 вересня.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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