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"Динамо" узнало соперника по квалификации Лиги Чемпионов

Понедельник, 31 августа 2020, 13:14

В третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов киевское "Динамо" встретится с АЗ из Нидерландов.

Такие результаты жеребьевки, прошедшей в понедельник, 31 августа во швейцарском Ньоне.

В "пути представителей Лиг" "Динамо" было среди "сеяных" команд вместе с "Бенфикой" и "Гентом". Среди "несеяных" были ПАОК (Греция), "Рапид" (Вена, Австрия) и АЗ (Нидерланды)

Напомним, что 3 квалификационный раунд будет состоять только из одного матча. Победитель поединка пройдет в плей-офф раунда Лиги Чемпионов, а команда, уступившая будет играть в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы.

Матчи 3 раунда квалификации Лиги Чемпионов пройдут 15-16 сентября.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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