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Філімонов про висунення в мери: Пропозицію робив Зеленський

Понеділок, 31 серпня 2020, 15:10
"Радіо Свобода"

Гуморист Олег Філімонов заявив, що балотуватися на посаду міського голови Одеси йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Джерело: коментар Філімонова журналісту "Української правди" перед початком з'їзду партії "Слуга народу" в Києві

Деталі: На запитання про те, який його рейтинг зараз, Філімонов відповів: "Чесно кажучи, я не знаю поки – думаю, що він буде поступово зростати.

На запитання, хто вів із ним комунікацію щодо висунення в мери, колись популярний ведучий шоу відповів: "Власне президент".

У коментарі "Радіо Свобода" Філімонов сказав, що президент запропонував йому йти в мери близько трьох місяців тому, для чого запрошував на Банкову, – він "досить довго думав", але вирішив піти на вибори.   

Інші подробиці: На вертолітному майданчику у "Парковому", де збираються "слуги народу", представники УДО попередили журналістів, що поки президент буде там – вільно пересуватися не можна.

Раніше УП повідомляла, що 31 серпня партія "Слуга народу" проведе з’їзд, на якому планує висунути на вибори міського голови Одеси кандидатуру гумориста Олега Філімонова, який раніше вів телепередачі "Джентльмен-шоу", "Камера сміху" та "Філімонов та компанія".

Українська правда
Теми: Слуга народуЗлочевськийвибориОдеса


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