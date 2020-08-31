Гуморист Олег Філімонов заявив, що балотуватися на посаду міського голови Одеси йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Джерело: коментар Філімонова журналісту "Української правди" перед початком з'їзду партії "Слуга народу" в Києві

Деталі: На запитання про те, який його рейтинг зараз, Філімонов відповів: "Чесно кажучи, я не знаю поки – думаю, що він буде поступово зростати.

Філімонов: Про висунення у мери зі мною комунікував Зеленський pic.twitter.com/zKpFeJwuSx — Roman Kravets (@RomanKravets) August 31, 2020

На запитання, хто вів із ним комунікацію щодо висунення в мери, колись популярний ведучий шоу відповів: "Власне президент".

У коментарі "Радіо Свобода" Філімонов сказав, що президент запропонував йому йти в мери близько трьох місяців тому, для чого запрошував на Банкову, – він "досить довго думав", але вирішив піти на вибори.

Інші подробиці: На вертолітному майданчику у "Парковому", де збираються "слуги народу", представники УДО попередили журналістів, що поки президент буде там – вільно пересуватися не можна.

На вертольотному майданчику у Парковому сьогодні з‘їзд СН. УДОшники інструкутують журналістів, що поки президент буде тут - вільно пересуватися нікому не можна. Дякую, не заборонили дихати pic.twitter.com/S05fFcFaEA — Roman Kravets (@RomanKravets) August 31, 2020

Раніше УП повідомляла, що 31 серпня партія "Слуга народу" проведе з’їзд, на якому планує висунути на вибори міського голови Одеси кандидатуру гумориста Олега Філімонова, який раніше вів телепередачі "Джентльмен-шоу", "Камера сміху" та "Філімонов та компанія".