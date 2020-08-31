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Филимонов о выдвижении в мэры: Мне предложил Зеленский

Понедельник, 31 августа 2020, 15:10
Филимонов о выдвижении в мэры: Мне предложил Зеленский
"Радио Свобода"

Юморист Олег Филимонов заявил, что баллотироваться на должность городского главы Одессы ему предложил лично президент Владимир Зеленский.

Источник: комментарий Филимонова журналисту "Украинской правды" перед началом съезда партии "Слуга народа" в Киеве

Детали: На вопрос о том, какой его рейтинг сейчас, Филимонов ответил: "Честно говоря, я не знаю пока – думаю, что он будет постепенно будет расти".

На вопрос, кто вел с ним коммуникацию относительно выдвижения в мэры, некогда популярный ведущий шоу ответил: "Собственно президент".

В комментарии "Радио Свобода" Филимонов сказал, что президент предложил ему идти в мэры приблизительно три месяца назад, для чего приглашал на Банковую, – он "довольно долго думал", но решил пойти на выборы.

Другие подробности: На вертолетной площадке в "Парковом", где собираются "слуги народа", представители УГО предупредили журналистов, что пока президент будет там – свободно передвигаться нельзя.

Ранее УП сообщала, что 31 августа партия "Слуга народа" проведет съезд, на котором планирует выдвинуть на выборы городского главы Одессы кандидатуру юмориста Олега Филимонова, который вел телепередачи "Джентльмен-шоу", "Камера смеха" и "Филимонов и компания".

Украинская правда

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Темы: Слуга народаЗлочевскийвиборыОдесса
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