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СБУ інсценувала вбивство киянина та затримала замовника

Понеділок, 31 серпня 2020, 15:25
СБУ інсценувала вбивство киянина та затримала замовника

Служба безпеки імітувала зникнення та замовне вбивство київського ІТ-комерсанта, якого хотів вбити його партнер по бізнесу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Києва підшукує кілера для вбивства бізнес-партнера. Замовник мав конфлікт з потерпілим через спільні оборудки у відомій компанії, що займалася криптовалютами і має деякі ознаки так званої "фінансової піраміди". Життя партнера зловмисник оцінив у п‘ять тисяч доларів. 

Правоохоронці провели у Голосіївському районі Києва імітацію зникнення, а потім вбивства жертви, після чого повідомили про його виконання".

Деталі: Співробітники СБУ затримали замовника вбивства в Одесі одразу після передачі "кілеру" другої частини винагороди та його фотозвіту про виконання вбивства.

Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) ККУ.

 

До суду направили клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.

 

Українська правда

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Теми: СБУвбивствоIT
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