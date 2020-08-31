СБУ инсценировала убийство киевлянина и задержала заказчика
Служба безопасности имитировала исчезновения и заказное убийство киевского ІТ-коммерсанта, которого хотел убить его партнер по бизнесу.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-а совместных сделок в известной компании, которая занималась криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды". Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов.
Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении".
Детали: Сотрудники СБУ задержали заказчика убийства в Одессе сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.
Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.15 п.6, 11 ч.2 ст.115 (убийство по заказу) УК.
В суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.