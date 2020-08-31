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СБУ инсценировала убийство киевлянина и задержала заказчика

Понедельник, 31 августа 2020, 15:25
СБУ инсценировала убийство киевлянина и задержала заказчика

Служба безопасности имитировала исчезновения и заказное убийство киевского ІТ-коммерсанта, которого хотел убить его партнер по бизнесу.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-а совместных сделок в известной компании, которая занималась криптовалютой и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды". Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов.

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении".

Детали: Сотрудники СБУ задержали заказчика убийства в Одессе сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.

Злоумышленнику объявили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.15 п.6, 11 ч.2 ст.115 (убийство по заказу) УК.

 

В суд направили ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

 

Украинская правда
Темы: СБУубийствоIT
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