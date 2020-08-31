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Іран запропонував Україні можливу дату другого раунду переговорів щодо компенсацій - посол

Понеділок, 31 серпня 2020, 16:28

За словами іранського посла у Києві, Іран запропонував Україні в період з 18 по 21 жовтня провести в Тегерані другий тур переговорів про компенсації за збитий літак МАУ. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів в інтерв'ю "Укрінформ".

"Іранська сторона кілька днів тому (інтерв’ю записувалося 20 серпня. – Ред.) вручила ноту посольству України в Тегерані й запропонувала період з 18 до 21 жовтня для другого туру перемовин", - сказав Манучехр Мораді.

За його словами, у перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

"Наразі ми очікуємо відповіді української сторони відносно пропонованого періоду для проведення перемовин", - зазначив дипломат.

Він також назвав цілком позитивним перший тур переговорів. "На моє переконання, їхні результати навіть перевищили наші очікування.Тому відносно другого туру переговорів я також є оптимістом", - сказав дипломат.

Перший раунд переговорів з іранською стороною щодо виплати компенсацій відбувся 30 липня у Києві. Україна у цих перемовинах представляє усі держави, громадяни яких загинули на борту збитого літака МАУ.

Глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що до наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від Ірану всю інформацію щодо обставин збиття літака.  

Після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення розміру компенсацій родинам загиблих у збитому "Боїнгу", зазначав міністр.

Теми: катастрофа МАУ в ІраніІранУкраїнаавіа


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