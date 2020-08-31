Иран предложил Украине возможную дату второго раунда переговоров о компенсациях - посол

По словам иранского посла в Киеве, Иран предложил Украине в период с 18 по 21 октября провести в Тегеране второй тур переговоров о компенсации за сбитый самолет МАУ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью агентству "Укрінформ".

"Иранская сторона несколько дней назад (интервью записывалось 20 августа. - Ред.) вручила ноту посольству Украины в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров", - сказал Манучехр Моради.

По его словам, в первые два дня состоятся экспертные заседания комитетов, а затем заместители министров иностранных дел двух стран обсудят результаты экспертных заседаний.

"Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны относительно предлагаемого периода для проведения переговоров", - отметил дипломат.

Он также назвал вполне положительным первый тур переговоров. "По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания. Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист", - сказал дипломат.

Первый раунд переговоров с иранской стороной по выплате компенсаций состоялся 30 июля в Киеве. Украина в этих переговорах представляет все государства, граждане которых погибли на борту сбитого самолета МАУ.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета.

После установления всех фактов можно будет перейти к вычислению суммы компенсаций семьям погибших в сбитом боинге, отмечал министр.